وصول المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي" لمحكمة التجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

وصل قبل قليل اليوم الثلاثاء، "م. ج" المتهم بهتك عرض طفلة المعادي إلى محكمة التجمع الخامس لحضور أولى جلسات محاكمته بتهمة خطف "طفلة المعادي".

كما حضرت أهلية الطفلة المجني عليها في قاعة المحكمة، تمهيدًا لحضور جلسة المحاكمة أمام الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة.

وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.