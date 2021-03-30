"حول الأراضي الزراعية لمباني".. ضبط مسئول سابق بجمعية استولى على 100 مليون جنيه في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على رئيس مجلس جمعية سابق استولى على ١٠٠ مليون من أموال أعضاء جمعية تعاونية للإسكان بالجيزة.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولي إحدى الجمعيات التعاونية للإسكان بالجيزة بقيام رئيس مجلس الإدارة الأسبق للجمعية مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بارتكاب العديد من المخالفات المالية التي أضرت بأموال أعضاء الجمعية.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام قيام المتهم مستغلاً صفته كرئيس مجلس إدارة الجمعية "آنذاك" بإبرام عقود شراء لعدد من الأراضي الزراعية بمدينة السادس من أكتوبر من آخرين وإثباتها بدفاتر الجمعية بقيمة أعلى من قيمة الفدان الحقيقية في ذلك الحين والاستيلاء على فارق السعر لنفسه، وقيامه بتقسيمها وطرحها لأعضاء الجمعية رئاسته باعتبارها أرض مباني بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق.

كما أضافت التحريات قيام المشكو في حقه بتغيير نشاط الأرض من زراعي إلى سكني وتقسيمها إلى قطع أراضي صغيرة قامت الجهة المختصة صاحبة الولاية على الأرض بإلغاء قرار تخصيص الأرض وسحبها من الجمعية ، مما أضر بأموال الجمعية وأعضائها ، وكذلك قيامه بارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية إبان فترة رئاسته للجمعية، مما حدا بمسئولي أعضاء الجمعية بإصدار قرار بعزله من منصبه.

كما تبين أن المشكو في حقه مطلوب للتنفيذ عليه بعقوبة السجن المؤبد في إحدى القضايا لقيامه بتزوير توقيع المدير المالي للجمعية رئاسته على شيك مسحوب على حساب الجمعية بإحدى البنوك لصالحه وصرفه والاستيلاء على قيمته لنفسه، وقيامه بترك مسكنه والتنقل للإقامة بعدة أماكن مختلفة بصفة مستمرة خشية القبض عليه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعي الأمن العام وأمن الجيزة أمكن تحديد مكان اختبائه بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة وضبطه.

وبمواجهته أقر بقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية قرابة مائة مليون جنيه من أموال أعضاء الجمعية، وكذا بالأحكام الصادرة ضده كما أمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.