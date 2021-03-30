ابوظبي - سيف اليزيد - الحكومة الكويتية تؤدي اليمين أمام مجلس الأمة

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن الحكومة أدت اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد خلاف دام شهورا بين المجلس المنتخب ورئيس الوزراء المعين في وقت تسعى فيه البلاد لدعم أوضاعها المالية.

ومن المقرر أن تبحث أولى جلسات البرلمان بعد تعليق دام شهرا بناء على مرسوم أميري مشروع قانون للعفو عن متهمين باقتحام البرلمان عام 2011 ومنهم نواب سابقون بالبرلمان اختاروا العيش في المنفى.

وأعرب الأمير أمس الاثنين عن أمله بأن تشهد الجلسة «تعاونا مثمرا... بعيدا عن أي توترات».