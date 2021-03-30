السيسي يزور قناة السويس بعد نجاح تعويم السفينة

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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور صباح اليوم هيئة قناة السويس، ويتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاه التابع للهيئة بالإسماعيلية.

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، هيئة قناة السويس، ويتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية، وفقا لما نشره السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على "فيسبوك".

وكان رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع يوميا جهود تعويم السفينة البنمية الجانحة في القناة.

وقال ربيع، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد نجاح تعويم السفينة وعودة حركة الملاحة للقناة، «الرئيس السيسي كان يتابع الموقف، وعندما أخبرته أن هناك 3 سيناريوهات لإنهاء الأزمة، قال لي هل جميع السيناريوهات متاحة؟، قلت له سيناريو التفريغ غير متاح وغير جاهز بسبب نقص المعدات».