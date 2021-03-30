منظمة حقوقية تكشف عن مقتل 500 مدني في ميانمار منذ الانقلاب

محمد الفلاح - الثلاثاء 30 مارس 2021

كشفت منظمة حقوقية غير حكومية، صباح الثلاثاء، عن حصيلة القتلى بين المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري في ميانمار.



وقالت منظمة "جمعية مساعدة السجناء السياسيين"، إن أكثر من 500 مدني قتلوا، بينهم عدد كبير من الطلاب والمراهقين، على أيدي قوات الأمن في ميانمار منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في 1 فبراير/شباط.

وقالت المنظمة غير الحكومية، في بيان: "لقد وثّقنا 510 حالات وفاة"، محذّرة من أنّ عدد القتلى "ربّما يكون أعلى من ذلك بكثير"، في وقت لا يزال فيه المئات ممن اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين في عداد المفقودين.

وأمس الإثنين، أدانت الأمم المتحدة العنف في ميانمار من قبل قوات الأمن على خلفية المظاهرات ضد انقلاب فبراير/شباط الماضي.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، العنف "غير مقبول بتاتا" بعد عطلة نهاية أسبوع حصدت أكبر عدد من القتلى منذ انقلاب الأول من فبراير.

ودعا المجتمع الدولي إلى "تعزيز وحدة الصف" و"المزيد من الالتزام" للضغط على المجموعة العسكرية الحاكمة.

وقال أنطونيو جوتيريس، خلال مؤتمر صحفي: "من غير المقبول بتاتا رؤية استخدام هذا المستوى من العنف ضد الناس ومقتل هذا العدد من الأشخاص".

وجاءت تصريحات الأمين العام ردا على سؤال حول قمع المتظاهرين المنادين بالديمقراطية الذي أدى إلى سقوط أكثر من مئة قتيل.