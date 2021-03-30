لانتهاكاته حقوق الإنسان.. دعوات تركية لأوروبا لاتخاذ موقف ضد أردوغان

محمد الفلاح - الثلاثاء 30 مارس 2021

طالب علي يلدز، محامي تركي وعضو في جمعية المحاماة في أنقرة، بضرورة اتخاذ أوروبا موقف موحد ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتهاكه حقوق الإنسان بشكل كبير في تركيا، وفقا لما نقله موقع أحوال تركية.



وتابع الموقع: منذ محاولة الانقلاب عام 2016، يحكم الرئيس رجب طيب أردوغان تركيا بطريقة استبدادية بشكل متزايد اعتبارًا من اليوم، تعد تركيا أكبر سجين للمحامين والقضاة والصحفيين. وفقًا لمؤسسة فريدوم هاوس، لم تعد تركيا دولة حرة، ووفقًا لمؤشر سيادة القانون التابع لمشروع العدالة العالمية تحتل تركيا المرتبة 101 من أصل 113 دولة تمت فهرستها.

وبموجب قانون الطوارئ، قامت تركيا بحل 4100 كيان قانوني هادف للربح أو غير هادف للربح، بما في ذلك 1412 جمعية و139 مؤسسة، وحولت أصولها إلى الخزانة دون أي إجراء قضائي أو تعويض، علاوة على ذلك، سيطرت الحكومة التركية على أكثر من 1000 شركة تبلغ قيمتها أكثر من 12 مليار يورو، وكانت تدير هذه الشركات من خلال أمناء معينين من قبل صندوق تأمين ودائع الادخار، وهو هيئة حكومية، وبلغت القيمة الإجمالية للأصول المصادرة تعسفيا أكثر من 32 مليار دولار.

كما تم فصل أكثر من 120 ألف موظف عام بمرسوم دون أي تحقيق قضائي أو إداري. وفقًا لمسح أو استطلاع أجرته مبادرة المحامين الموقوفين، كانت هناك زيادة مطردة في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب.

ويسلط الاستطلاع الضوء على أن المدعين العامين الأتراك قدموا أكثر من 392 ألف تهمة بموجب المادة 314 من قانون العقوبات التركي خلال السنوات السبع الماضية. والأسوأ من ذلك، أنه بين عامي 2016 و2019 حُكم على أكثر من 220 ألف شخص بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة.

كما أبلغت كلا من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، عن انتهاك قانون حقوق الإنسان غير القابل للتقييد، مثل حظر التعذيب وسوء المعاملة، ومبدأ عدم العقاب بأثر رجعي.

في 11 ديسمبر 2018، كشفت تسع مؤسسات إعلامية من ثماني دول عن عمليات الخطف الدولية التركية ومواقعها السوداء لتعذيب المعارضين، حيث أثبتت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة باستمرار أن حملة الاعتقالات الجماعية المستمرة في تركيا تشكل انتهاكًا من الفئة الخامسة، وبعبارة أخرى، الاحتجاز التعسفي المنهجي على أساس التمييز على أساس الأصل أو الرأي أو أي وضع آخر.

بصفتها عضوًا في مجلس أوروبا كانت تركيا تتجاهل الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) وترفض إطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش وعثمان كافالا وألبارسلان ألتان.

على الرغم من كل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإن مجلس أوروبا والدول الأعضاء فيها راضون عن الإدانات الخجولة. والأسوأ من ذلك، أن مجلس أوروبا يطبق سياسة استرضاء تجاه أردوغان.