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اليمن تعبر عن تهانيها لجمهورية مصر في نجاح عملية تعويم سفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس

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محمد الفلاح - الثلاثاء 30 مارس 2021

عبرت الجمهورية اليمنية، عن تهانيها لجمهورية مصر العربية الشقيقة في نجاح عملية تعويم سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" التي جنحت في قناة السويس نتيجة حالة استثنائية.

 

واشادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان، بمدى حكمة القيادة المصرية ممثلة بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع هذا الحادث وحرصه الكبير على ضمان سلاسة المرور في القناة..مشيرة الى القدرات والكفاءات والخبرات الكبيرة التي يتحلى بها الشعب المصري.

 

وثمنت الوزارة، حجم الجهود المبذولة التي أسفرت عن عودة هذا الشريان الملاحي الهام الى وضعة الطبيعي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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