كورونا يخطف فنانة كويتية مشهورة

وافادت وسائل إعلام كويتية بأن "الفنانة الكويتية عبير خضر توفيت أمس الاثنين متأثرة بمضاعفات الاصابة بفيروس كورونا المستجد".

هذا ونعى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت الراحلة برسائل مؤثرة ودعوات لها بالرحمة.



يشار إلى أن عبير خضر، دخلت التمثيل عام 2006 من خلال مسلسل "الإمبراطورة"، ثم شاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها: "عزف الدموع"، "جمانة"، "البيت المائل"، "موزة ولوزة"، "وشاءت الأقدار"، "العقيد شمة"، "المقرود"، "الإعتذار" "المزواج"، "الرهينة"، "ليلة عيد"، "عبرات وحنين"، "درب الوفا"، "عطر الجنة" وغيرها.