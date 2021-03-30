الامارات.. «تنفيذي عجمان»يستعرض خطة التوطين والملفات الاقتصادية والبيئية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس الثالثة لعام 2021 التي عقدت في جامعة عجمان - أول مؤسسة تعليم عال خاص - في دولة الإمارات والمنطقة.



واستعرض المجلس تقرير الأداء الاستراتيجي لعام 2020 وخطة عجمان للتوطين وبعض الملفات الاقتصادية والبيئية في الإمارة، حيث أكد سمو الشيخ عمار النعيمي أن إمارة عجمان تعمل بالتوافق مع الحكومة الاتحادية لإطلاق مجموعة من المبادرات والسياسات لتحتل الإمارات الصدارة في الكثير من المجالات التنافسية.

وناقش المجلس خطة عجمان للتوطين، حيث سيكون توطين المعرفة الخيار الاستراتيجي الأمثل لتحقيق طموح القيادة والشعب ومطلباً ملحاً لرفع نسب التوطين في مختلف التخصصات ولا سيما في التخصصات الفنية، حيث ستعمل الفرق المختصة على ترسيخ المفهوم في مؤسسات الإمارة.

واطلع المجلس على تقرير لجنة الأزمات والطوارئ عن الوضع الحالي للجائحة والقدرة الاستيعابية للمستشفيات والعيادات وأهم الخطوات والإجراءات التي ستتخذها الإمارة خلال شهر رمضان المبارك للحد من تداعياتها. وأقر المجلس توصيات اللجنة بمنع التصريح للخيم الرمضانية ومنع تقديم الوجبات أمام المنازل وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشاد سموه بالمكانة التعليمية الخاصة لجامعة عجمان التي حققت خلال 32 عاماً قفزات نوعية في سلم التصنيفات العالمية حتى أصبحت اليوم ضمن أفضل 2.5% من جامعات العالم.

وأضاف أن الإمارة فخورة بهذا الصرح التعليمي الشامخ وستواصل دعم العلم والتعليم لأنه العنصر الحاسم في السباق نحو المستقبل.

واطلع المجلس على تقرير الأداء الاستراتيجي لعام 2020، حيث حققت إمارة عجمان أفضل النتائج في مؤشرات الأداء الاستراتيجي ضمن رؤيتها الاستراتيجية في محور «مكان أفضل للعيش» بجهود واضحة وحثيثة تستحق الإشادة من خلال مؤسساتها الرائدة، دائرة البلدية والتخطيط والقيادة العامة لشرطة عجمان التي خطت خطوات مبشّرة نحو تحقيقها للمؤشرات بشكل ملحوظ.

وأوضح المجلس أن بعض المؤشرات الاستراتيجية بحاجة إلى إعادة توجيه نحو مسارها الصحيح وتحسين أدائها الاستراتيجي للمستوى المطلوب وهي موضع اهتمام وسيتم وضع خطط عمل ومبادرات لمعالجتها على النحو الأمثل.