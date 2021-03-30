إصابة الرئيس الباكستاني ووزير الدفاع بـ«كورونا»

إسلام أباد- رويترز

قال الرئيس الباكستاني عارف علوي على «تويتر»، الاثنين، إن الفحوص أكدت إصابته بوباء «كوفيد-19» بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس «كورونا». وأضاف الرئيس «تلقيت جرعة (أولى) من اللقاح، لكن الأجسام المضادة تبدأ في النمو بعد جرعة (ثانية) كانت مقررة في غضون أسبوع. من فضلكم استمروا في التزام الحذر».

وبعد وقت قصير من إعلان الرئيس، قال وزير الدفاع برويز خطاك: إن الفحوص أثبتت أيضاً إصابته بالفيروس. وأضاف في رسالته: «علينا جميعاً أن نأخذ هذه الموجة الثالثة على محمل الجد.. حفظنا الله جميعاً».

وتتسارع وتيرة الإصابات بفيروس «كورونا» في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. وسجلت باكستان 4525 إصابة بالفيروس و41 وفاة خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 659116 والوفيات إلى أكثر من 14250. وتنوي الحكومة فرض قيود أكثر صرامة بما يشمل حظر حفلات الزفاف والتجمعات الكبيرة. وكانت الفحوص قد أثبتت إصابة رئيس وزراء باكستان عمران خان بـ«كوفيد-19» هذا الشهر.