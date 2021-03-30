شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان القوات المسلحة يبحث تعزيز العلاقات العسكرية مع المغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة في العاصمة، المغربية الرباط، عبداللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال الزيارة التي قام بها الرميثي إلى المملكة المغربية الشقيقة، على رأس وفد عسكري يضم عدداً من كبار ضباط القوات المسلحة.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وتعزيزها وتنميتها في المجال العسكري والدفاعي، وبما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.. كما جرى تبادل الأحاديث حول عدد من الأمور المهمة على الساحتين العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما اجتمع الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، مع الفريق أول عبدالفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية.واستعرض الجانبان خلال الاجتماع علاقات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، خاصة في ما يتعلق بالتعاون والتنسيق العسكري.وقال الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي إن هذه الزيارة الأخوية تأتي في إطار تنمية أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين، وتقوية علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوات الملكية بالمملكة المغربية الشقيقة، مشيداً بعمق العلاقات القائمة بين البلدين، وما وصلت إليه من تطور في مختلف المجالات.

(وام)