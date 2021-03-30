شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطمح لتنظيم نسخة استثنائية من كأس الخليج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب رئيس الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم، اياد بنيان، عن أمله بأن يكون الدعم الذي أبدته الاتحادات الخليجية لكرة القدم بشأن مساندة ملف العراق لاستضافة خليجي 25 في البصرة، دافعاً كبيراً لتنظيم نسخة مهمة من البطولة على أرض العراق.

وثمّن بنيان تعامل رؤساء الاتحادات الخليجية الأخوي، وخطواتهم الجادة في تحقيق تطلعات العراقيين إلى استضافة البطولة التي تعني الشيء الكثير لجماهير كرة القدم في العراق والمنطقة.

وتابع بنيان «أتوقع أن الأسبوع المقبل سيشهد زيارة مرتقبة لوفد من اتحاد كأس الخليج لمدينة البصرة (جنوب البلاد)، للاطلاع على المنشآت والبنى التحتية حيث تتواصل تحضيرات مبكرة لاستقبال هذا الحدث».

وأوضح «نستطيع القول لقد قطعنا أكثر من نصف المسافة على صعيد استضافة خليجي 25».

وحضّ المسؤول العراقي «المؤسسات الحكومية على إظهار تعاون واسع مبكر مع هذا الحدث المنتظر لعشاق كرة القدم في العراق والمنطقة، وقال «نأمل بمساندة الحكومة لنا في الاستضافة، وثقتنا كبيرة برئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال بتأمين سبل النجاح المتكامل».

وحرصت الحكومة العراقية خلال الأشهر الأخيرة على استكمال كل متطلبات المدينة الرياضية في البصرة، فضلاً عن اهتمام الحكومة المحلية هناك في سياق الرغبة في استضافة بطولة طال انتظارها على العراق.

وتضم المدينة الرياضة في البصرة ملعباً دولياً كبيراً حديثاً يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج، فضلاً عن ملعب آخر سعة 30 ألف متفرج، وملاعب فرعية للتدريب، ومبان فندقية وصحية وخدمية.

واستضاف العراق النسخة الخامسة من البطولة في العاصمة بغداد عام 1979 وتوّجها بحصوله على لقبها.