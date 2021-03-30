سيتي يصنع تمثالاً لأجويرو بعد رحيله نهاية الموسم

وصلت رحلة المهاجم الدولي الارجنتيني سيرخيو أجويرو، مع ناديه مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي لكرة القدم، إلى نهايتها بعدما أعلن الـ«سيتيزنس»، الاثنين، رحيله مع نهاية عقده في يوليو/ تموز المقبل، مؤكداً خبراً نقلته صحيفة أخبار مانشستر المسائية في وقت سابق، الثلاثاء.

وقال سيتي في بيان على حسابه في تويتر: «مانشستر سيتي يؤكد أن سيرخيو أجويرو سيرحل في نهاية هذا الصيف»، مضيفاً «عقد أجويرو ينتهي في 2021 ولن يتم تقديم عقد جديد له كي يبقى مع فريق البريمر ليج».

وكان أجويرو انضم إلى صفوف سيتي قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2011، وسجل 257 هدفاً في 384 مباراة في مختلف المسابقات، كرّسته أفضل هداف في تاريخ النادي.

وصرّح رئيس سيتي الإماراتي خلدون المبارك بأنه سيحتفظ بخطابات الوداع حتى يغادر أجويرو فعلاً صفوف الفريق، لكنه كشف أنه أمر بتجهيز تمثال للمهاجم الدولي الأرجنتيني.

وقال «لا يمكن إحصاء مساهمة أجويرو في مانشستر سيتي على مدى الأعوام العشرة الماضية».

وتابع «ليس هو الوقت المناسب لكلمات الوداع أو الخطابات، ما زال هناك الكثير لتحقيقه»، في إشارة إلى الجبهات الأربع التي ما زال سيتي يحارب عليها، حيث بات لقب الدوري شبه محسوم، بانتظار اللقب الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الفوز بالكأس المحلية، وكأس رابطة الأندية المحترفة.

وأردف قائلاً «في الوقت الحالي، يسرني أن أعلن أننا سوف نكلف فناناً لعمل تمثال لسيرخيو بهدف وضعه في ملعب الاتحاد».

وأشارت الصحيفة إلى أن سيتي يخطط لحفلة وداع لمهاجمه عقب آخر مباراة له في الدوري الممتاز أمام إيفرتون في 23 مايو/ أيار المقبل.

وأصيب أجويرو، البالغ 32 عاماً، بفيروس كورونا في يناير/ كانون الثاني 2021 في موسم تعرض خلاله للعديد من الإصابات منعته من خوض أكثر من 3 مباريات بقميص فريقه خلال تلك الفترة.

وغاب أجويرو عن صفوف سيتي في نهاية الموسم الماضي وبداية الحالي بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في أكتوبر/ تشرين الاول الماضي.

وأنهى المهاجم الأرجنتيني أمام فولهام 3-صفر في المرحلة 28 من الدوري في الموسم الحالي، صياماً عن التهديف لـ13 مباراة متتالية (641 دقيقة من اللعب و24 تسديدة) ليسجل هدفه الأول في الدوري منذ يناير/ كانون الثاني 2020 وتحديداً بعد 417 يوماً، والـ257 في 10 أعوام مع النادي.

وضمن السياق ذاته، صرح مدرب النادي الإسباني جوزيب جوارديولا، بأنه ربما سيكون بإمكانه منح أجويرو المزيد من الوقت داخل المستطيل الأخضر قبل انتهاء عقده.

وعندما سُئل الأسبوع الماضي، إذا ما كان يرغب في بقاء أجويرو فترة أطول في ملعب الاتحاد، أجاب جوارديولا قائلاً: «كإنسان وكشخص، وحتى كلاعب، بالطبع، ولكن علينا أن نرى ماذا سيحصل في نهاية الموسم».

وختم قائلاً: «لا يمكننا أن ننسى المدة التي غاب فيها، لقد بدأ يتحسن، أعلم أنه يحتاج للمزيد من الدقائق للوصول إلى أفضل حالة له، ولكننا ربما لسنا في الوقت الحالي لمنحه الدقائق من أجل (مجرد منحه) الدقائق».