شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر «توبكس» الياباني يهبط بعد انتهاء الحق في التوزيعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشر توبكس الياباني على هبوط، الثلاثاء بفعل الأسهم التي أضحت بدون حق في التوزيعات، بينما ارتفع المؤشر نيكي بعدما عاود مستثمرون شراء أسهمه التي سجلت أداء أضعف من توبكس عقب قرار البنك المركزي قصر مشترياته على الصناديق المربوطة بأسهم توبكس.

وفقد توبكس 0.78% إلى 1977.86 نقطة بينما عوض نيكاي الخسائر المبكرة ليرتفع 0.16% ويغلق على 29432.70 نقطة.

وخسر سهم تويوتا موتور ذو الثقل على المؤشر توبكس 1.22% بينما فقد سهم مشغل الهاتف المحمول كيه.دي.دي.آي 3.11% في حين قفز سهم فاست للتجزئة المشغلة لمتاجر مجموعة يونيكلو للملابس وذو الثقل على المؤشر نيكاي 3.17%.

وتراجع قطاعا المصارف وشركات الوساطة المالية وسط مخاوف من أن تخسر البنوك العالمية أكثر من ستة مليارات دولار جراء انهيار أرشيجوس كابيتال.

وفقد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.49% ونزل سهما مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ومجموعة ميزهو المالية 0.96% لكل منهما.

وخسر سهم نومورا هولدينجز 0.66% بعدما هوى 16% الاثنين عقب تحذير الشركة من احتمال خسارة ملياري دولار في شركة أمريكية تابعة لها.

وتقدم 89 سهما على المؤشر نيكاي مقابل هبوط 128.

(رويترز)