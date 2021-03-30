بعد قليل.. الرئيس السيسي يزور قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة



الشارقة - اميمة ياسر -

يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد قليل ، زيارة الي محافظة الإسماعيلية، لتفقد المجري الملاحي، وانتظام عملية عبور السفن، بعد تسيير الحركة واستئنافها مرة أخرى، ومن المقرر حضور رئيس الوزراء، وعدد من كبار رجال الدولة، لمتابعة إجراءات العبور وإعطاء توجيهات توفير الخدمات اللوجبستية للسفن العالقة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجه بالشكر، لكل مصري مخلص ساهم فنيًا وعمليًا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة، قائلًا: "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيدٍ مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري»

ومنذ وقوع الحادث بدأت الهيئة الاستعانة بكل الكوادر والإمكانات وأيضا الخبرات الدولية، وعقد اليوم مؤتمر صحفي لرئيس هيئة قناة السويس أعلن خلاله كافة التفاصيل الخاصة بالتعويم ونجاح استئناف الملاحة مرة أخرى.