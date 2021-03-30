شكرا لقرائتكم خبر عن مراحل تطور "حياة كريمة" لتحسين معيشة أكثر من نصف سكان مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى، تحسين جودة الحياة للمواطن بالقرى الأكثر الاحتياجا وتوفير له الخدمات التى تمكنه من حياه معيشية أفضل بكافة المستويات التعليمية والثقافية والصحية وغيرها، والتى يشارك فيها ما يقرب من 15 وزارة.

وحسب تصريحات مسبقة للدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن المبادرة امتدت من استهداف جزء من القرى فى المرحلة الأولى، ليتم توسيع نطاق الاستهداف ليشمل كل قري مصر، لتطوير وتنمية الريف المصري، والتنفيذ علي أكثر من مرحلة، وتشمل المرحلة الجديدة 51 مركزا علي مستوى الجمهورية، تضم نحو 1500 قرية، ونرصد مراحل تطور المبادرة، ليستفيد منها 60% من سكان مصر لإيجاد مجتمعات ريفية مستدامة:

- إطلاق النواة الأولى في مارس 2019 لتعالج الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا.

- ضخ 950 مليون استثمارات في قطاعات منها الصحة والتعليم تكاملاً مع برنامج سكن كريم .

- مع مطلع 2019/2020 تم بلورة المرحلة الأولى لتغطي أفقر 143 قرية.

- ثم تغطية أفقر 232 قرية في عام 20/2021 ليتعدى المستفيدين 4.7 مليون مواطن.

- تم تنفيذ استثمارات تتخطى 7.5 مليار جنيه في هذه القرى بنهاية ديسمبر 2020.

-تم تكثيف حجم التدخلات وزيادة التغطية السكانية.

-استهداف قرى 51 مركز بمستفيدين لـ 17% من سكان مصر خلال 21/2022.

-تقديم 16 ألف خدمة فى المرحلة الأولى، منها تأهيل 7800 منزل ضمن سكن كريم.

- يستهدف تأهيل نحو 80 ألف منزل فى 1500 قرية.

-كانت تكلفة المرحلة الأولى 90 مليار وزادت تدريجيا لتصل لـ200 مليار جنيه.