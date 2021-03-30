بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم وقع بناحية قرية بني حرب دائرة مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى العقيد محمد طليبة، مأمور مركز شرطة طهطا، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وموتوسيكل بناحية قرية بني حرب.

نتج عن الحادث إصابة كل من "يوسف. إ" 18 عامًا بكسر في مفصل الحوض، "أحمد. م" 35 عامًا بكسور متعددة بالساق اليمنى والفخذ الأيمن، "هيثم. ق" 28 عامًا بكسر بالفقرات القطنية والساق، "محمود. أ" 36 عامًا بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن.

جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.