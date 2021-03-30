"كورونا" / إكتشاف سلالةٍ جديدة أكثر خطورة وتحوّرًا لدى ثلاثة مسافرين

اسماعيل عبد الحي - إكتشف العلماء سلالة جديدة من فيروس كورونا تعد الأكثر تحورا والأكثر خطورة على الإطلاق، لدى 3 مسافرين قادمين من تنزانيا إلى أنغولا.

ووفق ما ذكرته شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، عثر العلماء على المتغير الأكثر تحورا لفيروس كورونا حتى الآن لدى مسافرين من تنزانيا، وهو الأمر الذي دفع العلماء إلى المطالبة بمزيد من المراقبة في هذا البلد.

وفي تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت الشبكة الجمعة 26 مارس 2021، إن تقريرا تم تقديمه إلى منظمة الصحة العالمية والهيئات الإقليمية المعنية، أظهر أن هذه السلالة بها 10 طفرات أكثر من أي نسخة أخرى من الفيروس، وذلك وفقا لما ذكره توليو دي أوليفيرا، مدير معهد Krisp، وهو معهد علمي يجري إختبارات جينية في 10 دول إفريقية.

وبيّن المعهد الذي إكتشف السلالة المنتشرة في جنوب إفريقيا العام الماضي، والتي أدت إلى عودة إنتشار العدوى من جديد في البلاد، متغيرا جديدا لدى المسافرين القادمين من تنزانيا إلى أنغولا.

وأشارت الشبكة إلى أن متغيرات الفيروس التاجي أدت لتزايد الشعور بالقلق على مستوى العالم، حيث وُجِد على سبيل المثال، أن السلالة التي تم إكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا والمعروفة باسم 501Y.V2، أكثر عدوى وقدرة على التغلب على بعض اللقاحات بسهولة.

وقالت "بلومبرج" إنه حتى الآن لم يتم إتخاذ أي خطوة بشأن النسخة الموجودة لدى 3 مسافرين تنزانيين للتأكد مما إذا كانت أكثر عدوى أو شدة من السلالات الأخرى.

ونقلت الشبكة عن دي أوليفيرا في مقابلة الجمعة، قوله إن النسخة المكتشفة حديثا مهمة للغاية، مضيفا أنه سيتم العمل عليها في معامل Krisp، حيث سيحاول العلماء التأكد من مدى سهولة تهربها من الأجسام المضادة للجهاز المناعي للإنسان.

وكالات