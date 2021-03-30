انت الان تتابع خبر بينهم بالارهاب.. القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في ديالى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في المحافظة.
المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة ديالى نفذت واجبات ومهام أمنية في ربوع اقضية المحافظة خلال الـ (48) ساعة الماضية".
وبينت المديرية إن "الممارسات أسفرت القبض على عدد من المتهمين تنوعت الجرائم بين القتل العمد، والسرقة، والمخدرات، والإرهاب، فضلا عن تمكن مفارز شؤون السيطرات من ضبط عجلات تحمل محاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد".
وبينت المديرية إن "الممارسات أسفرت القبض على عدد من المتهمين تنوعت الجرائم بين القتل العمد، والسرقة، والمخدرات، والإرهاب، فضلا عن تمكن مفارز شؤون السيطرات من ضبط عجلات تحمل محاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد".