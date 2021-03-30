بينهم بالارهاب.. القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في ديالى

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة ديالى نفذت واجبات ومهام أمنية في ربوع اقضية المحافظة خلال الـ (48) ساعة الماضية".

وبينت المديرية إن "الممارسات أسفرت القبض على عدد من المتهمين تنوعت الجرائم بين القتل العمد، والسرقة، والمخدرات، والإرهاب، فضلا عن تمكن مفارز شؤون السيطرات من ضبط عجلات تحمل محاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد".

