القبض على 8 متهمين بمواد قانونية مختلفة في المثنى

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة المثنى والمنشآت ألقت القبض على (8) متهمين مطلوبين وفق أحكام المواد القضائية (413، 432، 240، 456) من قانون العقوبات العراقي".

وبينت المديرية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

