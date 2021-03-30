اخبار العالم

القبض على 8 متهمين بمواد قانونية مختلفة في المثنى

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر القبض على 8 متهمين بمواد قانونية مختلفة في المثنى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، القبض على 8 متهمين بمواد قانونية مختلفة في المحافظة.
المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة المثنى والمنشآت ألقت القبض على (8) متهمين مطلوبين وفق أحكام المواد القضائية (413، 432، 240، 456) من قانون العقوبات العراقي".

وبينت المديرية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا