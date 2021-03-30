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المركز الدولي للدراسات الرياضية يعلن: ميسي الأفضل في العالم محليًا

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بغداد - ياسين صفوان - وفقًا للمركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES" والتقييم الخاص بمستواهم الفردي خلال النصف الأول من الموسم الحالي في المباريات المحلية فقط.

التقييم يختص اللاعبون الذين خاضوا 60 دقيقة أو أكثر في كل المباريات السابقة، حيث أن اللاعب الذي شارك في أقل من 60 دقيقة لا تحتسب له المباراة.


تم تسجيل أكبر قيمة إجمالية لليونيل ميسي: 92.5 من 100، حيث تفوق على الجميع رغم إقصائه من ثمن نهائي أمام باريس سان جيرمان كون التقييم يشمل الموسم المحلي فقط.

أما فيما يتعلق بالمنافسين لنادي ولليونيل ميسي في فهناك لويس سواريز برصيد (84.3) في أتلتيكو مدريد، بينما يتصدر توني كروس (87.5) جدول ترتيب متقدمًا على كريم بنزيما (85.3).

في البطولات الأوروبية الرئيسية الأربعة الأخرى، تم تسجيل أعلى قيم مؤشر أداء CIES FO لروبرت ليفاندوفسكي في الدوري الألماني (89.5) وكريستيانو رونالدو في (89.3) وجييرمو ماريبان (86.3) في الدوري الفرنسي.


أما بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، تفوق لاعب خط وسط جورجينيو على روبين دياش (89.4) وويلفريد نديدي (85.2) ولوك شاو (83.4).

يذكر أن ليونيل ميسي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم على الرغم من البداية المتواضعة التي قدمها مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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