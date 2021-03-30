انت الان تتابع خبر بشار الاسد يتعافى من كورونا ويعود لمزاولة عمله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الرئاسة في تغريدة على موقعها في "تويتر" ان بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كورونا وظهور القيم السلبية لمسحة الـ PCR التي تم إجراؤها لهما، الرئيس الأسد وأسماء الأسد يعودان بدءًا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي".



وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في ( 8 آذار 2021) عن إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا وخضوعهما للحجر الصحي.