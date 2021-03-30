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بشار الاسد يتعافى من كورونا ويعود لمزاولة عمله

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الرئاسة في تغريدة على موقعها في "تويتر" ان بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كورونا وظهور القيم السلبية لمسحة الـ PCR التي تم إجراؤها لهما، الرئيس الأسد وأسماء الأسد يعودان بدءًا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي".

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في ( 8 آذار 2021) عن إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا وخضوعهما للحجر الصحي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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