انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 145,500

سعر شراء الدولار 144,500

تقريبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,500,000 تومان

تقريبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 117,60 دولار

100 باوند 137,81 دولار

100 دولار 827,80 ليرة تركية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1706,83$

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 64,95 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 61,56 دولار

