انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 145,500
سعر شراء الدولار 144,500
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,500,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 117,60 دولار
100 باوند 137,81 دولار
100 دولار 827,80 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1706,83$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 64,95 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 61,56 دولار
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 145,500
سعر شراء الدولار 144,500
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,500,000 تومان
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 117,60 دولار
100 باوند 137,81 دولار
100 دولار 827,80 ليرة تركية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1706,83$
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 64,95 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 61,56 دولار