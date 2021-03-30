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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤتمر بالقاهرة يشيد بوثيقة الأخوة الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
أشاد المؤتمر الدولي الأول لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، ودعا إلى تضمين المناهج الدراسية بالتعليم الأساسي والتعليم الجامعي طرفاً من مبادئها.
وطالب في ختام أعماله بالتركيز على قيم المحبة والتسامح والأخوة ومساعدة الآخرين ونبذ التعصب الأعمى وسائر ألوان التفريق بين الناس.
وأكد المؤتمر ضرورة قيام الأزهر الشريف بكل قطاعاته وهيئاته بتشكيل لجان علمية متخصصة تعمل على رصد الشبهات المثارة حول حقوق المرأة والأطفال، ونحوها من القضايا المهمة وبإحكام الرقابة على المواد الفنية التي تثير الكراهية والعنف.
عقد المؤتمر بالقاهرة على مدار يومين تحت عنوان «المبادئ الشرعية والقانونية في وثيقة الأخوة الإنسانية.. الواقع والمأمول»، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور عدد من العلماء ورجال القانون والصحافة والإعلام والمعنيين بقضايا الأخوة الإنسانية والتعايش الإنساني المشترك.