عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد المؤتمر الدولي الأول لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بمبادئ وثيقة ‏الأخوة ‏الإنسانية، ودعا إلى تضمين المناهج الدراسية بالتعليم الأساسي والتعليم الجامعي طرفاً ‏من مبادئها.



وطالب في ختام أعماله بالتركيز على قيم المحبة ‏والتسامح والأخوة ومساعدة الآخرين ونبذ ‏التعصب ‏الأعمى ‏وسائر ‏ألوان التفريق بين الناس.

وأكد المؤتمر ضرورة قيام الأزهر الشريف بكل قطاعاته ‏وهيئاته ‏بتشكيل لجان علمية متخصصة ‏تعمل على رصد الشبهات المثارة ‏حول حقوق المرأة ‏والأطفال، ونحوها ‏من ‏القضايا المهمة وبإحكام الرقابة على المواد الفنية التي تثير الكراهية والعنف.

عقد المؤتمر بالقاهرة على مدار يومين تحت عنوان «المبادئ الشرعية والقانونية في ‏وثيقة الأخوة الإنسانية.. الواقع والمأمول»، ‏وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد ‏الطيب، شيخ الأزهر ‏الشريف، وبحضور عدد من العلماء ورجال القانون ‏ والصحافة ‏والإعلام والمعنيين بقضايا الأخوة ‏الإنسانية والتعايش الإنساني المشترك.‏