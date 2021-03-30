وفاة فينو.. رئيس الوزراء الذي أنقذ ألبانيا من انهيار الاستثمار الهرمي

توفي رئيس الوزراء الألباني السابق باشكيم فينو، الذي قاد البلاد للخروج من الاضطرابات المدنية أواخر القرن الماضي عن عمر ناهز 58 عاماً.

وقالت أسرة رئيس الوزراء السابق وحزبه الاشتراكي الحاكم، إن فينو توفي يوم الاثنين في المستشفى بسبب مضاعفات إصابته بفيروس «كوفيد-19».

وأعلنت الحكومة، الاثنين يوم حداد وطني، ونكست الأعلام.

وقد عيّن فينو رئيساً لوزراء ألبانيا عام 1997، حيث كانت البلاد على شفى فوضى تامة في أعقاب انهيار مخططات الاستثمار الهرمية الواسعة، والتي خسر فيها الكثير من أفراد الشعب مدخراتهم. وبقي فينو في منصبه لمدة 5 أشهر، حتى أجريت انتخابات مبكرة جاءت بالاشتراكيين إلى السلطة.

وكان له الفضل في استعادة الحياة الطبيعية في بلد انهارت فيه الهياكل الحكومية المركزية والمحلية في مواجهة الاحتجاجات، التي دخل خلالها المدنيون إلى مخازن الجيش ونهبوا كميات كبيرة وأسلحة. وقتل حوالي 3000 شخص في أعمال العنف التي تلت ذلك.

وشغل فينو عدة مناصب حكومية أخرى وكان نائباً في الحزب الاشتراكي حتى وفاته.

(أ.ب)