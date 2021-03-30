العثماني: رحلات خاصة بين المغرب وإسبانيا وفرنسا بعد تعليق الرحلات

جدة - عبدالحي حسين - على خلفية تعليق المغرب رحلاته الجوية مع فرنسا، وإسبانيا، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إنه سيتم الاحتفاظ برحلات خاصة عند الضرورة، خاضعة للمراقبة المعززة، وللشروط الصحية المحددة من قبل السلطات الصحية”.

وجاء ذلك، في تغريدة لسعد الدين العثماني، عبر موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، إذ أكد أن المغرب قرر تعليق رحلاته الجوية مع فرنسا، وإسبانيا، ابتداء من منتصف ليلة 30 مارس 2021، وحتى إشعار آخر، يعود إلى تطورات الحالة الوبائية لكوفيد 19.

وفي المقابل، أوضح العثماني أنه سيتم “الاحتفاظ برحلات خاصة عند الضرورة، خاضعة للمراقبة المعززة، وللشروط الصحية المحددة من قبل السلطات الصحية”.

إلى ذلك، دعت سفارة فرنسا في المغرب مواطنيها، والمقيمين الفرنسيين في المغرب بالاتصال بشركات الطيران للاستعلام عن ترتيبات عودتهم إلى فرنسا، كما أوصت عبر منشور على صفحتها في فايسبوك، بإرجاء السفر إلى المغرب حتى إشعار آخر.