تزامناً مع جلسة محاكمته.. المتضامنون مع الصحافي سليمان الريسوني يحتجون أمام المحكمة

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت اللجنة الوطنية للتضامن مع الصحافي سليمان الريسوني، اليوم الاثنين، عن تنظيمها وقفة تضامنية معه، يوم غد الثلاثاء، تزامنا مع جلسة محاكمته، وذلك أمام محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء.

وقالت لجنة التضامن مع الريسوني، عبر بيان لها، إن جلسة، يوم غد، تأتي بعد الاعتقال التعسفي للصحافي، والذي دام لأزيد من 10 أشهر، مبرزة أن “محاكمة سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” ذات أبعاد سياسية”.

كما عبرت اللجنة، السالفة الذكر، عن قلقها البالغ، واستغرابها من استمرار الريسوني في حالة اعتقال، على الرغم من توفره على ضمانات حضور جميع مراحل المحاكمة، مشيرة إلى أن متابعته في “حالة اعتقال تمثل ضربا لشروط، وضمانات المحاكمة العادلة”، مجددة مطالبتها بالإفراج عنه، “لانعدام وجود حالة التلبس، أو شهادة طبية تؤكد تعرض المدعي للاعتداء أو شهود يثبتون الواقعة”.

يذكر أن الصحافي سليمان الريسوني متهم بتهمة “هتك عرض بالاحتجاز والعنف”، وهي التهمة، التي ينفيها سليمان جملة وتفصيلا.