بعد اجتماع بينهما.. بنعبد القادر يسوي الملفات العالقة مع هيأة العدول

جدة - عبدالحي حسين - أكدت وزارة العدل والهيأة الوطنية للعدول أن مشكل ولوج الفوج الأخير من حاملي شهادتي الدكتوراه، والعالمية لمهنة خطة العدالة “طوي بصفة نهائية”.

وجاء التأكيد، في بلاغ مشترك للطرفين المذكورين، صدر عقب اجتماع، عقده وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الاثنين، مع المكتب التنفيذي للهيأة المذكورة برئاسة محمد ساسيوي، تم التطرق فيه إلى مشكل ولوج الفوج الأخير من حاملي شهادتي الدكتوراه، والعالمية لمهنة خطة العدالة.

وثمن الجانبان المبادرة، التي اتخذها المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للعدول، والقاضي باعتماد التسهيلات نفسها، التي تم اعتمادها بالنسبة إلى فوج 2018 بشأن الولوج إلى المهنة، “وبذلك اعتبر الجانبان أن هذا المشكل قد تمت معالجته وطوي بصفة نهائية”.

كما تم الاتفاق، خلال الاجتماع ذاته، على تشكيل لجنة مشتركة تضم أطرا من الوزارة، وأعضاء من الهيأة الوطنية للعدول، تنكب “على مناقشة المسودة المتعلقة بمراجعة القانون المنظم للمهنة، ومختلف القضايا المرتبطة بالشأن المهني”.

وكان قد أثار موضوع تعيين العدول الجدد، الحاصلين على شهادة العالمية في التعليم العتيق، نقاشا كبيرا بين مكونات العدول، واعتبره بعض سابقة خطيرة من طرف وزارة العدل.