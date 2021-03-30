على خطى الأندلسي… السلامي يقرر الرحيل عن الكتيبة الخضراء

جدة - عبدالحي حسين - يونس مردوخ

أخبر جمال السلامي، مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، رئيس الفريق، رشيد الأندلسي، بخبر رحيله عن الخضر، يوم الأحد المقبل، بعد المباراة، التي تجمع الفريق ببيراميدز المصري، دون قيد أو شرط .

وأضاف المتحدث نفسه أنه مستعد للرحيل حتى قبل اليوم المذكور، إذا تم ترتيب من سيقود فريق الرجاء ضد بيراميدز المصري.

وتعالت الانتقادات في وجه السلامي، في المرحلة الأخيرة، خصوصا بعد الهزيمة في الديربي، التي أفاضت كأس الجمهور، الذي طلببه بالرحيل عن الفريق.

ويواجه النسور الخضر بيراميدز المصري، يوم الأحد المقبل، على أرضية ملعب محمد الخامس، انطلاقا من الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المغربي.

وتدخل المواجهة المنتظرة في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية.