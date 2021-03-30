رئيسة سلوفاكيا تعيّن رئيساً جديداً للوزراء اليوم

محمد الفلاح - الثلاثاء 30 مارس 2021

أعلن وزير المالية السلوفاكي إدوارد هيغر أن رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا ستعينه رئيسا جديدا للوزراء اليوم الثلاثاء، وذلك في أعقاب اجتماعه معها أمس الاثنين.



وقال هيجر، إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته إيجور ماتوفيتش سيقدم استقالته الرسمية قبل ذلك مباشرة.

وأضاف هيغر أنه سيقدم أيضا إلى كابوتوفا قائمة بوزرائه المقترحين، إلا أنه لم يكشف عن أية تفاصيل أخرى.

كان ماتوفيتش قد أعلن أول أمس الأحد أنه سيتخلى عن رئاسة حكومة الأحزاب الأربعة بعد ضغوط من بعض شركائه في الائتلاف.

وقال ماتوفيتش إن هيغر الذي اقترح هو نفسه أن يكون خلفا له، "شخص جيد" يثق به ثقة كاملة.

وكان الائتلاف المكون من أربعة أحزاب قد تعرض لأزمة عميقة بسبب النزاعات المتعلقة بسياسة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واتهم حزبان حكوميان صغيران ماتوفيتش بأنه سلطوي ولا يمكنه التنبؤ بمجريات الأمور وأن "أسلوبه في الحكم لا يطاق".

ومن بين أمور أخرى، انتقدوا ماتوفيتش لأنه طلب لقاح "سبوتنيك في"، الذي لم تتم الموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي، من روسيا ضد قرار حكومته، وقيامه شخصياً باستلام أول شحنة من المطار.