مصرع 15 شخصاً على الأقلّ بغرق زورق في غينيا

محمد الفلاح - الثلاثاء 30 مارس 2021

لقي 15 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في غرب غينيا مساء أول أمس الأحد في غرق زورق مكتظّ كانوا يستقلّونه لحضور حفل زفاف، بحسب ما أعلن مسؤولون أمس الاثنين.



وقال لوكالة فرانس برس ضابط بحري في بوكيه، المدينة الساحلية الواقعة على بعد 10 كلم من مكان الحادث، إنّ فرق الإسعاف تلقّت مساء الأحد بلاغاً يفيد بانقلاب زورق بالقرب من كانفاراندي، عند مصبّ نهر نونيز، وقد انتشلت صباح الاثنين 15 جثة.

وأضاف الضابط، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنّه لا يعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب ولا عدد الركاب الذين ما زالوا مفقودين.

من جهته، قال مسؤول محلّي في بوكيه إنّ عمليات البحث لا تزال جارية.

وأضاف أنّه "عندما كان الزورق يحاول الوصول إلى كوكوبا كان المدّ مرتفعاً والبحر هائجاً، والأمواج قلبت القارب".

وتعتبر الزوارق وسيلة نقل أساسية في هذه المنطقة التي تقع حيث يصبّ النهر في المحيط الأطلسي، وغالباً ما تشهد حوادث مماثلة.