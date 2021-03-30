كندا توقف استخدام لقاح أسترازينيكا لمن هم دون الـ55 عاماً

محمد الفلاح - الثلاثاء 30 مارس 2021

قال مسؤولو الصحة الكنديون يوم الاثنين إنهم سيتوقفون عن تقديم لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 لمن تقل أعمارهم عن 55 عاما وسيطلبون تحليلا جديدا للمخاطر على أساس العمر والجنس.



تأتي هذه التحركات بعد تقارير من أوروبا عن حدوث جلطات نادرة لكنها خطيرة ونزيف وفي بعض الحالات وفاة بعد التطعيم لا سيما في الشابات. ولم يتم تسجيل مثل هذه الحالات في كندا حيث تم إعطاء حوالي 307 آلاف جرعة من لقاح أسترازينيكا.

وقال المجلس الاستشاري الوطني للتحصين، وهو لجنة خبراء مستقلة، يوم الاثنين إن معدل حدوث مضاعفات التجلط لم يتضح بعد. وأضاف أنه حتى الآن توفي 40 في المئة من الأشخاص الذين أصيبوا به لكن هذا قد ينخفض مع تحديد المزيد من الحالات وعلاجها مبكرا.

وقال المجلس في توصية مكتوبة "مما هو معروف في هذا الوقت، ثمة قدر كبير من عدم اليقين إزاء فائدة لقاح أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19 للبالغين دون سن 55 عاماً".