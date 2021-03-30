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الآلاف من النساء التركيات يتعهدن بإسقاط أردوغان .. لهذا السبب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 30 مارس 2021

تعهدت الآلاف من النساء التركيات بإسقاط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وندد نشطاء مدافعون عن حقوق المرأة ومحامون وسياسيون معارضون بما سموه (سقوط الطاغية)، بعد المرسوم الذي صدر عقب الانسحاب من اتفاقية العنف ضد المرأة، مصرين على أنه لا يمكن للرئيس إخراج تركيا بشكل قانوني من اتفاقية دولية صادق عليها البرلمان.

 

ووسط وجود أمني مكثف تجمعت النساء المحتجات في ميدان مطل على الساحل في إسطنبول، ولوحن برايات أرجوانية اللون.

 

 ورددن هتافات تقول «جرائم قتل النساء سياسية»، وكتب على إحدى اللافتات «احموا النساء لا مرتكبي العنف»، وطالبن بالتراجع عن قرار الانسحاب

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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