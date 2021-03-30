شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تواجه أسوأ عاصفة ترابية منذ 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتاحت عاصفة ترابية معظم أنحاء كوريا الجنوبية، ووصفتها إدارة الأرصاد الجوية في العاصمة سول، بأسوأ عاصفة ترابية تشهدها البلاد منذ عقد من الزمن.

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية على نشرتها الإنجليزية اليوم الإثنين- أن العاصفة الترابية قادمة من شمال الصين ومنغوليا، وتحركت جنوبا بسبب الرياح الشمالية الغربية.

كما أصدرت تحذيرًا من الغبار الأصفر في العاصمة سول، وحذرت المواطنين الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي أو القلب والأوعية الدموية والأطفال وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر الامتناع عن الخروج في الهواء الطلق.