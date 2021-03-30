شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يكشف عن موعد توفر لقاحات كورونا للبالغين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ستكون متاحةً لنحو 90% من البالغين، في الولايات المتحدة بحلول 19 أبريل.

وأوضح في كلمة له الليلة الماضبة أن الولايات المتحدة لا تزال بعيدةً عن الانتصار في حربها ضد الجائحة، مشيراً إلى انخفاض حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى الثلثين منذ توليه الرئاسة.

وحذّر من التخلي عن الإجراءات الاحترازية، مطالبًا حكام الولايات بفرض ارتداء الكمامات والتأكد من اتباع الجميع للاحتياطات لتتمكن البلاد من العودة إلى الحياة الطبيعية لاسيما مع الانتشار السريع للفيروس.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه سيتم توفير 33 مليون جرعة من اللقاح خلال الأسبوع الحالي، مبينًا أن نحو 75 في المئة ممن تتجاوز أعمارهم الـ 65 عامًا في الولايات المتحدة، قد تلقوا اللقاح.