عبوة ناسفة تستهدف التحالف الدولي جنوب العراق

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع لقوات التحالف الدولي عند مروره في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وتشهد محافظات الوسط والجنوب منذ اشهر استهدافا مستمرا بواسطة العبوات الناسفة لارتال التحالف الدولي والقوات الامريكية ولكنها في الغالب لاتسبب خسائر سوى اضرار بسيطة في الاليات المصابة .

