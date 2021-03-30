استقرار اسعار النفط بعد عودة الشحن عبر قناة السويس

وتراجع خام برنت سنتا واحدا أو 0.02 بالمئة، ليصل إلى 64.91 دولاراً للبرميل.

وارتفع سعر نفط غرب تكساس الأمريكي 3 سنتات، ليصل إلى 61.58 دولارًا للبرميل ، بعد أن انخفض بنسبة 1٪ في الجلسة السابقة.

وكانت السفن تتحرك عبر قناة السويس مرة أخرى، اليوم الثلاثاء، بعد أن أعادت القاطرات تعويم حاملة الحاويات العملاقة إيفر جيفن، التي كانت تسد مقطعًا ضيقًا من الممر لمدة أسبوع تقريبًا، مما تسبب في تراكم هائل للسفن حول الممر المائي.



مع احتمال أن يكون الاضطراب ضئيلًا، يحول السوق تركيزه إلى اجتماع يوم الخميس المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا في فيينا، المعروفين باسم أوبك +، والذين سيناقشون ما إذا كانوا سيبقون قيودًا على الإنتاج أبقت ملايين البراميل يوميًا خارج السوق لدعم الأسعار ، وهي استراتيجية نجحت إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة.