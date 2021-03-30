شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن ما يزيد على 127.43 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و914304.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 549485 30304988

البرازيل 312206 12534688

الهند 161843 12039644

فرنسا 94956 4554683

روسيا 225300 4528543

المملكة المتحدة 126615 4337696

إيطاليا 108350 3544957

إسبانيا 75199 3270852

تركيا 31230 3240577

ألمانيا 75929 2777122

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26- العراق 14249 838265

34-الأردن 6651 597256

38 - المغرب 8798 494659

40 - لبنان 6096 458105

41 - الإمارات 1486 457071

42 - السعودية 6656 388866