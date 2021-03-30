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قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن ما يزيد على 127.43 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و914304.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                            إجمالي الوفيات                     عدد الإصابات المؤكدة    

 

 الولايات المتحدة                               549485                                     30304988

 

البرازيل                                          312206                                     12534688

 

الهند                                            161843                                      12039644

 

فرنسا                                             94956                                       4554683

 

روسيا                                         225300                                        4528543

 

المملكة المتحدة                         126615                                        4337696

 

إيطاليا                                      108350                                         3544957

 

إسبانيا                                     75199                                           3270852

 

تركيا                                        31230                                         3240577

 

ألمانيا                                     75929                                           2777122

 

 

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                          عدد الإصابات

 

26- العراق                        14249                                    838265

 

34-الأردن                        6651                                       597256

 

38 - المغرب                   8798                                       494659

 

40 - لبنان                     6096                                   458105

 

41 - الإمارات                 1486                                   457071

 

42  -              6656                                 388866

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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