اخبار العالم

الصين.. تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين.. تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء أنها سجلت ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أمس، وذلك انخفاضا من 15 حالة في اليوم السابق.

 

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. وسجلت الصين أيضا ست إصابات جديدة خالية من الأعراض، تراجعا من 18 حالة في اليوم السابق.

 

ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

 

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90190 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا