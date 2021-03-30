نساء تركيا يتعهدن بإسقاط إردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

تعهدت الآلاف من النساء التركيات بإسقاط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وندد نشطاء مدافعون عن حقوق المرأة ومحامون وسياسيون معارضون بما سموه (سقوط الطاغية)، بعد المرسوم الذي صدر عقب الانسحاب من اتفاقية العنف ضد المرأة، مصرين على أنه لا يمكن للرئيس إخراج تركيا بشكل قانوني من اتفاقية دولية صادق عليها البرلمان.

