المعارضة التركية تجدد دعوتها لإنتخابات مبكرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

واصلت المعارضة التركية هجومها على النظام الحاكم على خلفية الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد، ولا سيما الأزمة الاقتصادية وتداعياتها.



وفي هذا الصدد قال زعيم المعارضة، كمال قليجدار أوغلو، إن السياسات الاقتصادية التي يتبناها نظام أردوغان، تسببت في وصول عدد الأسر الفقيرة بمدينة إسطنبول وحدها، لأكثر من مليون أسرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وأشار زعيم المعارضة إلى أن "النظام الحاكم يتحمل المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الاقتصادي، ولا سيما انهيار سعر صرف الليرة التركية".

بدوره دعا نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب نفسه، أوزغور أوزل إلى إجراء انتخابات مبكرة، وذلك خلال مشاركته في إحدى البرامج التلفزيونية.

وأضاف مخاطبًا أردوغان "إن كنت مستعدًا، فلنتوجه نحو انتخابات مبكرة.. اتحداكم، فلتخرجوا ويعطي الناس قرارهم.. وليضع البرلمان الجديد الدستور".

من جانبه قال ياوز آغيرألي أوغلو، نائب رئيس المعارض، إن "هناك بوادر انتخابات رئاسية مبكرة في تركيا، وتحركات حزب العدالة والتنمية ستؤول بالأمور إلى ذلك".

وشدد على أن السياسة في تركيا "يجب أن تشهد أسلوبًا جديدًا في الإدارة، علاوة على حل مشاكل البلاد بلغة بعيدة عن السياسة الحزبية أو الإهانة أو الإساءة لشخص ما"