نساء تركيا يتعهدن بإسقاط إردوغان

تعهدت الآلاف من النساء التركيات بإسقاط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وندد نشطاء مدافعون عن حقوق المرأة ومحامون وسياسيون معارضون بما سموه (سقوط الطاغية)، بعد المرسوم الذي صدر عقب الانسحاب من اتفاقية العنف ضد المرأة، مصرين على أنه لا يمكن للرئيس إخراج تركيا بشكل قانوني من اتفاقية دولية صادق عليها البرلمان.

ووسط وجود أمني مكثف تجمعت النساء المحتجات في ميدان مطل على الساحل في إسطنبول، ولوحن برايات أرجوانية اللون.

ورددن هتافات تقول «جرائم قتل النساء سياسية»، وكتب على إحدى اللافتات «احموا النساء لا مرتكبي العنف»، وطالبن بالتراجع عن قرار الانسحاب