شكرا لقرائتكم خبر عن قادة عالميون يدعون إلى معاهدة عالمية بهدف مكافحة الجوائح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في نداء نُشر بالعديد من الصحف حول العالم، دعا قادة من 20 دولة إلى معاهدة عالمية، لمنع ومكافحة الجوائح في المستقبل.

وقال القادة وفقا لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إنه يجب أن تأخذ مثل هذه المعاهدة في الاعتبار الدروس المستفادة من الأخطاء، التي ارتكبت في التعامل مع جائحة كوفيد 19.

وشمل الموقعون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس تشيلي سيباستيان بينيرا، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، ورئيس إندونيسيا جوكو ويدودو.

وذكر القادة الموقعون أن العالم الآن بحاجة للعمل معا كمجتمع عالمي، لما بعد أزمة كوفيد 19، التي وصفوها بأنها كشفت عن الضعف والخلاف، موضحين أن الجوائح والأزمات الصحية الخطيرة الأخرى يمكن توقعها في المستقبل، وقد لا يمكن أن تواجهها دولة أو منظمة دولية بمفردها.

وتهدف المعاهدة التي يتصورونها إلى مزيد من التعاون، في أنظمة الرعاية الصحية وإنشاء أنظمة إنذار في حالة الخطر، وتوزيع أفضل للأدوية ومعدات الوقاية واللقاحات خلال الأوبئة المستقبلية.