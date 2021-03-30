شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حالات.. الصين تسجل انخفاضا في إصابات كورونا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء أنها سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أمس، وذلك انخفاضا من 15 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وسجلت الصين أيضا ست إصابات جديدة خالية من الأعراض، تراجعا من 18 حالة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90190 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.