تركيا تواصل انتهاك سيادة سوريا وتقصف ريف حلب الشمالي

قصف الجيش التركي أهدافا في مناطق "الشهباء" بريف حلب الشمالي، في استمرار لانتهاكات أنقرة للسيادة السورية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان "غير حكومي" في بيان إنه رصد "قصفا مدفعيا نفذته القواعد التركية المنتشرة في ريف حلب الشمالي".

وتابع المرصد المعني برصد التحركات والانتهاكات الميدانية: "استهدف القصف قُرى شعالة وزويان وتل مضيق الخاضعة لسيطرة القوات الكردية، ضمن مناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية".

وكان المرصد السوري وثق، مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا، وجرح اثنين آخرين، بعملية تسلل ناجحة نفذتها القوات الكردية.

واستهدفت العملية الكردية إحدى النقاط العسكرية في محور كفرخاشر جنوب مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، وفق المصدر ذاته.

وفي 24 آذار/مارس الجاري، وقعت اشتباكات على محور كفركلبين بريف اعزاز، شمالي حلب، بين الفصائل الموالية لأنقرة، والقوات الكردية، ترافقت مع قصف متبادل، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ومنذ سنوات، تشن تركيا بين الحين والآخر هجمات عسكرية واسعة وتقصف على فترات أهدافا في شمال سوريا، وتسيطر بالتحالف مع جماعات إرهابية، على مساحات في المنطقة، في انتهاكات لا تتوقف للسيادة السورية