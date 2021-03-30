شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر تدفقات خارجة من الأسواق الناشئة في أشهر.. وتفاؤل حيال مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي أن إجمالي المحافظ الاستثمارية في السندات والأسهم في الأسواق الناشئة تتجه لتسجيل أكبر تدفقات شهرية إلى الخارج منذ سبتمبر/ أيلول 2020، مع وصولها إلى 4.79 مليار دولار حتى 26 مارس/ اذار.

ووفقا للبيانات الأسبوعية، التي تستثني تركيا والمكسيك، فإن ما يصل إلى 3.03 مليار دولار غادرت المحافظ الاستثمارية في السندات حتى 26 مارس/ آذار في حين تخارجت 1.75 مليار دولار أخرى من محافظ الاستثمار في الأسهم.

إلى ذلك، قدر بنك راند ميرشانت (آر.إم.بي) إن العودة المرتقبة لمصر إلى مؤشر جيه.بي مورجان لسندات حكومات الأسواق الناشئة قد تجتذب تدفقات جديدة بقيمة 4.8 مليار دولار ويرفع الجنيه المصري بما يصل إلى خمسة بالمئة أمام الدولار.

تعمل مصر، التي استُبعدت من المؤشر في أعقاب أحداث 2011، منذ أكثر من عامين على إعادة إدراجها. وقال نيفيل مانديميكا الاقتصادي لدى آر.إم.بي إن إعادة إدراج مصر متوقعة بحلول النصف الثاني من العام الجاري.

وقال آر.إم.بي إن أداء مصر كان جيدا فيما يتعلق بتحسين أساسيات الاقتصاد الكلي بعد أن انتهت من برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي في 2019 وحققت فوائض أولية مطردة في الميزانية مهدت الطريق لتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن القيمة الاسمية الإجمالية لسندات مصر المستحقة خلال أكثر من عامين ونصف تبلغ 28.2 مليار دولار، بما يستوفي معايير الانضمام للمؤشر.

سيعطي ذلك لمصر وزنا يبلغ 2% على المؤشر، وسيحول بعضا من أصول تحت الإدارة بنحو 240 مليار دولار.

وأوضح مانديميكا أن العوائد تميل إلى الانخفاض 130 نقطة أساس في المتوسط قبل الإدراج.

(رويترز)

