شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يكشف الأربعاء كيفية تمويل الخطة التريليونية للبنية التحتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن تفاصيل بشأن كيفية تمويل خطة تتراوح قيمتها من 3 إلى 4 تريليونات دولار لمعالجة حاجات البنية التحتية للولايات المتحدة، وهو مقترح من المرجح أن يتضمن زيادات في الضرائب.

وسيحدد بايدن الخطوط العريضة للخطة، التي تهدف إلى إعادة بناء طرق وجسور وأيضا التصدي لتغير المناخ وقضايا تتعلق بالسياسات المحلية مثل التفاوت في الدخل، في كلمة سيلقيها في بتسبرج بولاية بنسلفانيا.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين «الرئيس لديه خطة لإصلاح البنية التحتية لبلدنا... ولديه خطة لتمويلها.»

ولم تذكر تفاصيل، لكن خبراء اقتصاديين ومحللين يقولون إن المقترح قد يتضمن أكبر زيادة إجمالية في الضرائب في عقود. وأثناء حملته قبيل انتخابات الرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني 2020، اقترح بايدن إلغاء خفض لضرائب الشركات وزيادات في الضرائب على الأثرياء.

واستبعد بايدن في السابق زيادة الضرائب على الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار. ودعت أصوات في حزبه الديمقراطي إلى «ضريبة على الثروة».

(رويترز)