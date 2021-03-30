محادثات تعاون وتنسيق تجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كاثرين تاي ومارجريت فيستاجر يعبًران عن رغبتهما في علاقات تجارية أكثر إيجابية

يلين ولومير يناقشان أهمية الوصول لحل في محادثات الضرائب لمنظمة التعاون والتنمية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الوزيرة جانيت يلين تحدثت، مع وزير المالية الفرنسي برونو لومير بشأن أهمية العمل سويا نحو إيجاد حل في المناقشات الجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن ضرائب دولية.

وأضافت الوزارة أن يلين أكدت أثناء المحادثة الدعم الأمريكي لتعاف اقتصادي قوي وشرحت خطط إدارة بايدن الأوسع لدعم الوظائف والاستثمار في الولايات المتحدة.

وقالت «عبًرت الوزيرة أيضا عن الدعم لإجراءات لتشجيع التعافي العالمي من خلال آليات متعددة الأطراف ودعم للدول المنخفضة الدخل».

إلى ذلك، قالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي إنها أبلغت رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر، أن لديها «رغبة قوية لتطوير علاقة تجارية أكثر إيجابية وبناءة» مع التكتل المؤلف من 27 دولة.

وقالت تاي في بيان إنها وفيستاجر اتفقتا على العمل سويا بشأن أولويات رئيسية مثل تغير المناخ والاقتصاد الرقمي وتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتعامل مع اقتصادات كبرى لا تعمل وفق منظومة السوق، مثل الصين. (رويترز)

