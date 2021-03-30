شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مستودع تبغ بعجمان ومصادرة بضاعة مغشوشة بـ 1.5 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان مستودعاً مخالفاً في منطقة الجرف الصناعية الثانية، وذلك بحضور مفتّشين من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة الاتحادية للجمارك، لقيامه بتصنيع وتغليف منتجات التبغ والمعسّل كما تم مصادرة البضاعة المغشوشة، والتي بلغت ما يقارب من 16 ألف منتج تنوّع بين المعسّل والمعسّل الخام والشيشة الإلكترونية والزيوت المنكّهة للشيشة الإلكترونية ومادة التبغ، وقُدّرت قيمتها السوقية بحوالي 1.5 مليون درهم.

وقال أحمد خير البلوشي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، إن فريقا من المفتشين من الدائرة و بلدية عجمان وبناءً على معلومات واردة من الهيئة الاتحادية للجمارك قام بضبط مستودع غير مرخّص يتبع أحد محلاّت تجارة التبغ في الإمارة، يصنّع منتجات التبغ ويُغلّفها بعلامات تجارية عالمية، وعلى الفور تم مخالفة وإغلاق المستودع ومصادرة البضائع.

ودعا البلوشي الجمهور والمستهلك إلى حماية حقوقه من خلال تجنّب شراء البضائع والمنتجات من المنشآت غير المرخّصة أو المشبوهة، إلى جانب ضرورة فحص السلعة أو المنتج قبل الشراء والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة والمعمول بها في الدولة، والتعاون في الإبلاغ عن أي منشأة أو مستودع يعمل خلاف القانون أو يقوم بالمتاجرة في السلع أو المنتجات المقلّدة أو المغشوشة، كما دعا الجمهور بالمبادرة الى الاتصال على مركز عجمان للاتصال الحكومي في حال اكتشافه ماسبق لما لها من أضرار على صحّة وسلامة المجتمع وعلى البيئة والاقتصاد المحلّي.

وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية على مواصلة العمل مع الشركاء لحماية العلامات التجارية وللقضاء على كل من تسوّل له نفسه الإضرار بسلامة وصحّة المجتمع.

من جانبه قال أحمد عبيد السويدي، رئيس قسم الرقابة الصحية في دائرة البلدية والتخطيط ان البلدية ومن منطلق حرصها على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمن برامجها الرقابية لضمان سلامة المنتجات الاستهلاكية المتداولة قامت بمصادرة منتجات التبغ و المعسل المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس الإماراتية المعتمدة، ولا تحمل الطابع الضريبي، وتفتقر لمعايير التخزين وللضوابط والاشتراطات الصحية.

وأوضح أن المستودع كان يقوم بإعادة تعبئة المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للتوزيع بتواريخ جديدة.

رصد مخالفات الصحة التي تشكل خطراً على المجتمع

وقال إن البلدية قامت بإتلاف ما تم ضبطه مؤكدا استمرارية أعمال الرقابة والتفتيش على جميع المؤسسات ذات الصلة في الإمارة لرصد مخالفات الصحة التي تشكل خطراً على المجتمع.

من جانبها قالت سارة الحبشي، مديرة إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب.. أنه تم ضبط المستودع المخالف في منطقة الجرف الصناعية الثانية خلال حملة تفتيش مشتركة، وذلك ضمن الحملات التفتيشية الميدانية التي تقوم الهيئة بتنفيذها في جميع إمارات الدولة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية في التفتيش وضبط المخالفات وذلك في إطار خطط الهيئة للمساهمة في تعزيزالرقابة على الأسواق وضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية، وحماية المستهلكين والتجار الشرعيين من تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وغير مستوفية الضرائب إلى الأسواق المحلية.

وأكدت حرص الهيئة على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة للاستفادة من خبراتها في الأسواق المحلية وتسريع إجراءات الحملات التفتيشية وتنفيذها بأعلى مستويات الفاعلية والدقة والكفاءة.

وقال متعب البناي، مدير إدارة الرقابة والتفتيش الجمركي بالهيئة الاتحادية للجمارك إن حماية المجتمع والحفاظ على صحة أبنائه من الممارسات التجارية الضارة يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة وقطاع الجمارك في الدولة، مشيراً إلى توصل فريق العمل من مراقبي الجمارك بالهيئة إلى معلومات تفيد بقيام المستودع المذكور بعجمان بتصنيع منتجات تبغ ومعسل مغشوشة فضلاً عن التهرب من الضرائب حيث تم إبلاغ الجهات المختصة على الفور والتي قامت بدورها بإغلاق المستودع والتحفظ على البضاعة المغشوشة.

وأعرب البناي عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية والتخطيط والموانئ والجمارك في عجمان والهيئة الاتحادية للضرائب مؤكدا السعي إلى تعزيز تلك الشراكة من خلال تبادل المعلومات والخبرات بما يؤدي إلى حماية المستهلك ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية ورفع تنافسية الدولة في مجال التجارة وبناء اقتصادي تنافسي قائم على المعرفة.

(وام)