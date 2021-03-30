شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تشريعات على مائدة أعمال اللجان النوعية بالبرلمان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أروقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، اجتماعات مكثفة لـ19 لجنة نوعية، لمناقشة عدد من القضايا والأدوات الرقابية والتشريعات المطروحة على مائدتها، وذلك على هامش انعقاد الجلسة العامة.

ومن بين اجتماعات اللجان اليوم الثلاثاء، ستشمل مناقشة 4 تشريعات، من خلال استكمال لجنة الشئون الاقتصادية، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، بينما تنظر لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد دمرداش و(60) نائباً (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.

وتناقش لجنة الثقافة والإعلام، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، وذلك فى جلسة مشتركة مع مكتبي لجنتي السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة.

وتستكمل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير،مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة، و(60) نائبًا، (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

يأتى هذا بخلاف اجتماعات للجان، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة على مائدتها بشأن قضايا بمحافظات الجمهورية.